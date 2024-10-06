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Легенда НФЛ Бреді продасть на аукціоні свої унікальні речі за $2 млн

Руслан Травкін — 6 жовтня, 01:23
Легенда НФЛ Бреді продасть на аукціоні свої унікальні речі за $2 млн
Том Бреді
Скріншот з ютуб-каналу PBDPodcast

Легендарний гравець в американський футбол Том Бреді вирішив продати цінні речі на аукціоні Sotheby's.

Про це пише Finance.yahoo.com.

Ексзірка НФЛ хоче позбутися одразу кілька унікальних речей зі своєї колекції одягу та аксесуарів.

Найдорожчим лотом на торгах стануть унікальны годинники брендів Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet та IWC, деякі з яких були виготовлені за спеціальним замовленням Бреді.

Том також виставив на аукціон футболки ще часів гри за університет Мічигану, а також шолом з гри за Петріотс в НФЛ. Повідомляється, що за всі лоти спортсмен отримає 2 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно власник Нью-Інгленд, за який Бреді виступав 20 років, на аукціоні придбав картку з автографом Тома за солідну суму.

Том Бреді НФЛ Американський футбол

Том Бреді

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