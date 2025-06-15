Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Фінікс "не в захваті" від пропозиції Сан-Антоніо по Дюранту

Олексій Погорелов — 15 червня 2025, 15:26
Фінікс не в захваті від пропозиції Сан-Антоніо по Дюранту
Кевін Дюрант
Imagn Images

Фінікс Санз не збираються приймати пропозицію Сан-Антоніо Сперс по обміну Кевіна Дюранта, поки вони не змінять пакет активів.

Про це повідомляє BasketNews з посиланнями на Джейка Фішера.

"Шпори" опинилися у шорт-листі команд, до яких хотів би перейти Кей Ді. Проте їхній початковий пакет активів не вражає Фінікс.

"Джерела додають, що Фінікс не в захваті від гравців, яких Сан-Антоніо запропонував під час переговорів команд. Очевидно, що Дюрант був би радий можливості грати разом з Віктором Вембаньямою, але також вважається, що "шпори" готові віддати лише таких ветеранів, як Девін Васселл, Келдон Джонсон і Гаррісон Барнс.

"Шпорам" щойно вдалося виміняти Де'Аарона Фокса з Сакраменто, в основному на їхніх умовах, і думка про те, щоб відмовитися від новачка року Стефона Касла або від вибору під номером 2 на драфті цього місяця, просто неприйнятна.

Васселл, однак, може бути найперспективнішим гравцем, доступним для Санз. Також більш ніж справедливо задатися питанням, наскільки високим може бути потенціал Васселла у Фініксі, враховуючи його позиційне перекриття з (Девіном) Букером і (Бредлі) Білом", – сказав Фішер.

Нагадаємо, що Кевін Дюрант мав варіант із поверненням у Голден Стейт, де він виграв свої два титули чемпіона НБА. Про цю історію нещодавно розповів форвард Ворріорз Дреймонд Грін.

Раніше з'явилася інформація, що відомий тренер відмовився від роботи в НБА заради клубу Євроліги.

баскетбол Кевін Дюрант НБА Фінікс Санз Сан-Антоніо Сперс

Фінікс Санз

Головний інсайдер НБА назвав три команди, в які хоче перейти Кевін Дюрант
Дюрант та Фінікс працюють над пошуком нової команди для гравця
Фінікс та Сан-Антоніо вже погодили обмін Дюранта – інсайдер
Це трапилося, – Грін розповів, як власник Голден Стейт анонсував повернення Дюранта
Зірковий гравець Фінікса підпише найдорожчу угоду в історії НБА

Останні новини