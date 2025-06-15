Головний інсайдер НБА назвав три команди, в які хоче перейти Кевін Дюрант

Зірка Фінікс Санз Кевін Дюрант визначився з командами, де хоче продовжити кар'єру. Форвард готовий посилити Маямі, Сан-Антоніо та Х'юстон.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Баскетболіст має ще рік контракту. За сезон-2025/26 він отримає 54,7 млн доларів.

Керівництво Фінікса натякнуло 6-8 претендентам на Кевіна, що обміняють гравця лише на найкращу пропозицію, а не будуть опиратися лише на бажання самого виконавця.

Цього сезону Дюрант набирав у середньому 26,6 очка, 6,0 підбирань та 4,2 результативні передачі за Санз, при цьому його показник влучності з гри становив 52,7%, триочкових – 43,0%.

Durant is on an expiring $54.7 million deal for 2025-26, and the Suns have made clear to six-to-eight seriously interested teams that they will make the best deal for the franchise – even outside of his preferred list of Miami, San Antonio and Houston. https://t.co/rz2Imn2lnU — Shams Charania (@ShamsCharania) June 15, 2025

Раніше була інформація, що Маямі спробує виміняти Дюранта за солідний пакет активів. Журналіст Білл Сіммонс повідомляв, що Сан-Антоніо та Санз уже погодили трейд баскетболіста.