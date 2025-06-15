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Головний інсайдер НБА назвав три команди, в які хоче перейти Кевін Дюрант

Руслан Травкін — 15 червня 2025, 05:30
Головний інсайдер НБА назвав три команди, в які хоче перейти Кевін Дюрант
Кевін Дюрант
NBA

Зірка Фінікс Санз Кевін Дюрант визначився з командами, де хоче продовжити кар'єру. Форвард готовий посилити Маямі, Сан-Антоніо та Х'юстон.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Баскетболіст має ще рік контракту. За сезон-2025/26 він отримає 54,7 млн доларів.

Керівництво Фінікса натякнуло 6-8 претендентам на Кевіна, що обміняють гравця лише на найкращу пропозицію, а не будуть опиратися лише на бажання самого виконавця.

Цього сезону Дюрант набирав у середньому 26,6 очка, 6,0 підбирань та 4,2 результативні передачі за Санз, при цьому його показник влучності з гри становив 52,7%, триочкових – 43,0%.

Раніше була інформація, що Маямі спробує виміняти Дюранта за солідний пакет активів. Журналіст Білл Сіммонс повідомляв, що Сан-Антоніо та Санз уже погодили трейд баскетболіста. 

Кевін Дюрант НБА Шемс Чаранія Фінікс Санз

Шемс Чаранія

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