Каррі обійшов Аллена за набраними очками за кар'єру в НБА
Суперзірка Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі обійшов легенду НБА Рея Аллена за кількістю набраних очок за всю кар'єру.
Про це "воїни" повідомили в соцмережах.
У матчі з Оклахомою (116:109) 36-річний "Шеф" зібрав статистичну лінію з 21 очка та 4 передач, реалізувавши 6 з 15 кидків з гри (5 з 10 триочкових).
Цього вистачило, щоб Каррі вийшов на 27 місце серед усіх баскетболістів в історії ліги за набраними очками. Він посунув з цієї позиції дворазового чемпіона НБА Рея Аллена, який має на своєму рахунку 24 505 очок.
Варто зазначити, що в грудні 2021 року Каррі обійшов Аллена в більш значущому для них рейтингу. Стеф побив рекорд Рея за кількістю реалізованих триочкових кидків.
Незважаючи на вражаючу перемогу над лідером конференції, Голден Стейт залишається поза зоною плейін. Ворріорз посідають 11 місце, маючи баланс перемог 24-23.
Нагадаємо, що вчора Артем Пустовий та Олександр Ковляр взяли участь в іграх Єврокубку, де їхні команди виступили з протилежними результатами.