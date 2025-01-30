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Каррі обійшов Аллена за набраними очками за кар'єру в НБА

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 08:39
Стефен Каррі у матчі з Оклахомою
Стефен Каррі
Голден Стейт Ворріорз

Суперзірка Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі обійшов легенду НБА Рея Аллена за кількістю набраних очок за всю кар'єру.

Про це "воїни" повідомили в соцмережах.

У матчі з Оклахомою (116:109) 36-річний "Шеф" зібрав статистичну лінію з 21 очка та 4 передач, реалізувавши 6 з 15 кидків з гри (5 з 10 триочкових).

Цього вистачило, щоб Каррі вийшов на 27 місце серед усіх баскетболістів в історії ліги за набраними очками. Він посунув з цієї позиції дворазового чемпіона НБА Рея Аллена, який має на своєму рахунку 24 505 очок.

Варто зазначити, що в грудні 2021 року Каррі обійшов Аллена в більш значущому для них рейтингу. Стеф побив рекорд Рея за кількістю реалізованих триочкових кидків.

У поточному сезоні Стеф Каррі зіграв у 37 матчах, у яких набирав у середньому 22,3 очка, 4,8 підбирання та 6,4 передачі, реалізувавши 44,3% кидків з гри та 40,3% кидків з дальньої дистанції.

Незважаючи на вражаючу перемогу над лідером конференції, Голден Стейт залишається поза зоною плейін. Ворріорз посідають 11 місце, маючи баланс перемог 24-23.

Нагадаємо, що вчора Артем Пустовий та Олександр Ковляр взяли участь в іграх Єврокубку, де їхні команди виступили з протилежними результатами.

Голден Стейт Стефен Каррі НБА

Голден Стейт

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