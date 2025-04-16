Париж сенсаційно обіграв Реал, Баварія в овертаймі відправила Црвену Звезду додому

У вівторок, 15 квітня, відбулися два матчі турніру плей-ін Євроліги сезону-2024/25.

У першому поєдинку вечора зійшлися Баварія та Црвена Звезда, дев'ята та десята команди відповідно за підсумками регулярного сезону.

Для того, хто програвав цей матч, сезон закінчувався. А переможець матиме шанс опинитися в плейоф, якщо обіграє невдаху іншого протистояння плей-ін.

На велику перерву команди пішли за несподіваної 7-очкової переваги сербського клубу. Але потужна третя чверть дозволила німцям вийти вперед на 10 балів.

В останні 10 хвилин господарі майданчика примудрилися втратити перевагу. За 2,8 секунди до фінальної сирени Баварія вийшла вперед на два очки. Але гравці мюнхенського колектива припустилися дитячої помилки, коли суперник проводив останню атаку, що перевело гру в овертайм. Там Баварія все ж взяла своє та перемогла 97:93.

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В паралельній зустрічі Реал приймав сенсацію першої половини сезону Париж.

Іспанська команда була явним фаворитом цього протистояння, але це ніяк їй не допомогло у матчі, де французи зуміли її стримати та створити ще одну сенсацію.

"Вершкові" за всю гру набрали всього 73 очки, чого не вистачило, щоб обіграти Париж, який у свою чергу закинув 81 бал у кошик суперника. Цей несподіваний результат приніс французькій команді місце в плейоф.

Євроліга – плей-ін

15 квітня

матч за право зіграти за восьмий посів

Баварія – Црвена Звезда 97:93 ОТ (21:23, 18:23, 32:15, 13:23, 13:9)

матч за сьомий посів

Реал – Париж 73:81 (22:27, 14:19, 22:16, 15:19)

Таким чином, Париж гарантував собі серію проти другої команди регулярного сезону в особі Фенербахче.

А Реал та Баварія посперечаються за право зустрітися з Олімпіакосом, чемпіоном регулярки. Цей матч відбудеться у п'ятницю, 18 квітня. Старт гри – о 21:45 за київським часом.