ФІБА скасувала обмеження для російських та білоруських баскетболістів

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала обмеження для представників Росії та Білорусі. Відтепер гравці, тренери, судді, комісари та інші офіційні особи з цих країн можуть брати участь у змаганнях під егідою організації.

Відповідне рішення ухвалив Виконавчий комітет ФІБА. Організація послалася на відповідні рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) від 7 травня та 7 липня 2026 року.

Таким чином, російські та білоруські баскетболісти отримали право виступати, зокрема, у турнірах з баскетболу 3×3.

Водночас національні збірні Росії та Білорусі поки не допущені до міжнародних змагань. ФІБА планує окремо розглянути питання їхнього повернення на засіданні Центральної ради у грудні 2026 року.

"Російські та білоруські гравці можуть брати участь у всіх змаганнях ФІБА, а офіційні особи можуть бути призначені для участі в них з негайним набуттям чинності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росію та Білорусь відсторонили від змагань під егідою ФІБА після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.