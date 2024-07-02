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Олімпіакос знову захотів підписати Михайлюка

Владислав Уткін — 2 липня, 17:08
Олімпіакос знову захотів підписати Михайлюка

Грецький Олімпіакос хоче підписати українського захисника Бостон Селтікс Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє Sportal.

За інформацією джерела, пріоритетним варіантом для греків є француз Еван Фурньє, але його підписати буде складно через високі запити по заробітній платні.

Наставник Олімпіакосу Георгіос Барцокас вважає, що Михайлюк може дати команді розвиток і буде не проти його підписання.

Зазначимо, минулого року клуб із Пірея цікавився Святославом, але українець тоді вирішив залишитися в НБА. Напередодні ми повідомляли, що Михайлюк влітку стане вільним агентом.

Олімпіакос Святослав Михайлюк Бостон Селтікс

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