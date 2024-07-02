Бостон визначився з майбутнім Михайлюка

Український захисник Бостона Святослав Михайлюк влітку стане вільним агентом.

Про це повідомляє Basketball Maniacs.

Чемпіони НБА не мають наміру продовжувати з ним контракт і незабаром українець стане вільним агентом. Інтерес до нього раніше проявляли клуби Євроліги — Реал, Олімпіакос та Панатінаїкос.

Михайлюк став гравцем Бостона у 2023 році. Минулого сезону він набирав 4,0 очки, 1,2 підбирання та 0,9 передачі за 10,1 хвилини.

Раніше ми повідомляли, що Михайлюк став другим українцем в історії після Станіслава Медведенко, який здобув чемпіонство НБА.