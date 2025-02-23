БК Рівне повернув до складу центрового, який першу половину сезону провів у Вищій лізі

БК Рівне оголосив про повернення до складу команди центрового Олександра Шепелева.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Шепелев грав у Рівному з 2017 року, провівши за клуб більше 200 матчів. В минулому сезон з командою став срібним призером Суперліги.

Першу половину сезону 2024-25 Олександр провів у Вищій лізі за БК Вінниця, де в середньому набирав 15 очок + 7.5 підбирань в 11 матчах.

Зіграти знову за Рівне Олександр Шепелев може завтра, 23 лютого, в матчі регулярного чемпіонату проти Старого Луцька.

Нагадаємо, 22 лютого відбувся один матч регулярного чемпіонату України з баскетболу, в якому Дніпро переміг Кривбас.