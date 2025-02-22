Дніпро переграв Кривбас у матчі Суперліги

Дніпро переміг Кривбас у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 72:52.

Команди дограли гру, яку розпочали 12 січня, але вона була зупинена в першій чверті після шести зіграних хвилин за рахунку 12:7 на користь дніпровської команди. Через тривалу повітряну тривогу зустріч було вирішено перенести на 22 лютого.

Найефективнішим гравцем матчу став капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко, якому одного підбирання не вистачило до дабл-дабла – 16 очок та 9 підбирань.

Дніпряни продовжують очолювати турнірну таблицю, маючи в активі 100% показник перемог, криворіжці з 10 виграними матчами посідають п'яту сходинку.

Чемпіонат України – Суперліга

22 лютого

Дніпро – Кривбас 72:63 (18:15, 15:15, 19:14, 20:19)

У попередньому матчі дніпряни обіграли БК Рівне, Кривбас поступився Київ-Баскету.

Нагадаємо, Дніпро має результат 22-0. Київ-Баскет (17-7) йде слідом. Черкаські Мавпи (12-11) посідають третє місце. Аутсайдером сезону є Говерла, яка за 21 поєдинок здобула 3 перемоги.