Дніпро дозаявив досвідченого захисника на основний раунд Кубку Європи ФІБА

Чемпіон Суперліги Дніпро дозаявив досвідченого українського захисника Олександра Мішулу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписаний з умовою про дострокове припинення співпраці, якщо гравець отримає пропозицію від європейського клубу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Дебютувати він може у середу, 9 жовтня, у матчі Кубку Європи ФІБА проти Анвіла (Польща). Також у групі D суперниками українського клубу будуть Динамо Сассарі (Італія) та Спортинг (Португалія).

До наступного раунду вийдуть переможці 10 квартетів, а також шість кращих команд, що займуть другі місця.

Нагадаємо, дніпряни вийшли у груповий етап єврокубку, як краща команда з трьох, яка програла у кваліфікації.

У першому матчі відбору з румунською Констанцою Дніпро переміг з рахунком 71:69, а в другому поступився 71:84. Оскільки різниця м’ячів української команди складає -11, а в інших колективів вона гірша, то саме Дніпро став учасником групового етапу.