Ковляр – про програш Ізраїлю: Втратили концентрацію у другій половині матчу

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр поділився думками про третю поразку команди у відборі на Євробаскет-2025, цього разу – збірній Ізраїлю (73:86).

Слова 22-річного баскетболіста наводить сайт Федерації баскетболу України.

Гравець литовського Лієткабеліса також розповів про плани на наступну зустріч цих команд.

"Ми маємо вийти на цей матч, як востаннє і не допускати втрату концентрації, як в другій половині цього матчу. Це буде найважливіше.Все буде в наших руках, ми маємо зробити нашу справу.

Треба не засмучуватись, зробити аналіз наших помилок і вийти на другий матч ще краще підготовленими. У нас залишаються гарні шанси змінити рахунок в іншу сторону".