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Ковляр – про програш Ізраїлю: Втратили концентрацію у другій половині матчу

Олексій Погорелов — 23 листопада 2024, 22:54
Ковляр – про програш Ізраїлю: Втратили концентрацію у другій половині матчу
Олександр Ковляр (ліворуч)
ФБУ

Розігруючий збірної України Олександр Ковляр поділився думками про третю поразку команди у відборі на Євробаскет-2025, цього разу – збірній Ізраїлю (73:86).

Слова 22-річного баскетболіста наводить сайт Федерації баскетболу України.

"Я не вважаю, що ми зіграли набагато гірше в другій половині, але були якісь моменти, в яких ми втратили фокус в захисті. Ізраїль мав вільні триочкові кидки. Коли суперник влучає три поспіль триочкових — це складно. Це був поворотній момент", – сказав Олександр.
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Гравець литовського Лієткабеліса також розповів про плани на наступну зустріч цих команд.

"Ми маємо вийти на цей матч, як востаннє і не допускати втрату концентрації, як в другій половині цього матчу. Це буде найважливіше.Все буде в наших руках, ми маємо зробити нашу справу.

Треба не засмучуватись, зробити аналіз наших помилок і вийти на другий матч ще краще підготовленими. У нас залишаються гарні шанси змінити рахунок в іншу сторону".

Наступний матч збірна України проведе знову проти Ізраїля. Це протистояння продовжиться у понеділок, 25 листопада. Старт зустрічі – о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, що "жовто-сині" під керівництвом Віталія Степановського програли усі три гри кваліфікації, через що команда займає останнє місце групи А.

Євробаскет Збірна України з баскетболу Євробаскет-2025 Олександр Ковляр

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