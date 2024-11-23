Ковляр – про програш Ізраїлю: Втратили концентрацію у другій половині матчу
Розігруючий збірної України Олександр Ковляр поділився думками про третю поразку команди у відборі на Євробаскет-2025, цього разу – збірній Ізраїлю (73:86).
Слова 22-річного баскетболіста наводить сайт Федерації баскетболу України.
"Я не вважаю, що ми зіграли набагато гірше в другій половині, але були якісь моменти, в яких ми втратили фокус в захисті. Ізраїль мав вільні триочкові кидки. Коли суперник влучає три поспіль триочкових — це складно. Це був поворотній момент", – сказав Олександр.
Гравець литовського Лієткабеліса також розповів про плани на наступну зустріч цих команд.
"Ми маємо вийти на цей матч, як востаннє і не допускати втрату концентрації, як в другій половині цього матчу. Це буде найважливіше.Все буде в наших руках, ми маємо зробити нашу справу.
Треба не засмучуватись, зробити аналіз наших помилок і вийти на другий матч ще краще підготовленими. У нас залишаються гарні шанси змінити рахунок в іншу сторону".
Наступний матч збірна України проведе знову проти Ізраїля. Це протистояння продовжиться у понеділок, 25 листопада. Старт зустрічі – о 20:00 за Києвом.
Нагадаємо, що "жовто-сині" під керівництвом Віталія Степановського програли усі три гри кваліфікації, через що команда займає останнє місце групи А.