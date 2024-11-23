Ексзірку Суперліги затримали через домашнє насильство – гравець згодом звернувся до громадськості

Колишнього гравця збірної Боснії та Герцеговини Ратко Варду, який в Україні грав за Київ (2005/06) та Азовмаш (2011/12), затримали у Сербії через домашнє насильство.

Про це повідомляє Telegraf.rs.

Сталося це ще 20 листопада. Ексгравець грубо фізично та психічно тиснув на дружину та двох неповнолітніх дітей, яких потім вигнав із квартири.

Згодом сам Ратко звернувся до громадськості, де заперечив, що причиняв фізичну біль своїй дружині, але підтвердив, що йому обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

"Наголошую, що моя дружина не проживає за цією адресою два роки, а також не має зареєстрованого місця проживання. Наш контакт протягом останніх двох років був здебільшого коректним, зосередженим на спільному батьківстві, з періодичними розбіжностями. Як відповідальна людина, усвідомлюючи всю серйозність проблеми домашнього насильства, я приймаю заборону без сумнівів. Я вважаю, що такі заходи мають бути на службі захисту тих, хто їх справді потребує", – сказав Варда.

45-річний Варда за кар'єру виступав за Детройт Пістонс, Бешикташ, мадридський Реал, Жальгіріс та інші клуби з різних континентів світу.

Нагадаємо, нещодавно ексфорварда збірної Франції визнали винним у зґвалтуванні в стані алкогольного сп'яніння.