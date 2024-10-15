12 очок Ковляра не допомогли Лієткабелісу здобути першу перемогу в Єврокубку

Плеймейкер збірної України Олександр Ковляр набрав 12 очок за литовський Лієткабеліс у матчі 4 туру Єврокубку проти хорватської Цедевіти.

Команда українця на виїзді зазнав поразки з рахунком 72:76. Для топклубу Литви це четверта поразка поспіль у цьому турнірі.

Ковляр відіграв 28 хвилин та 43 секунди. За цей час він реалізував 5/7 двоочкових, 0/5 триочкових та 2/2 з лінії штрафних. Також зібрав 2 підбирання, віддав 3 передачі та зробив 1 перехоплення.

В пасиві Олександра 1 втрата та 3 персональні зауваження. Рейтинг ефективності склав "+9".

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, вдалий матч у Лізі чемпіонів провели Іссуф Санон та В'ячеслав Бобров.