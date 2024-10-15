Від поразки не врятували: гравці збірної України вдало відіграли матч у Лізі чемпіонів

Латвійський ВЕФ з гравцями збірної України Іссуфом Саноном та В'ячеславом Бобровим зазнав поразки від Маккабі Рамт-Ган у матчі 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25.

Гра завершилась на користь ізраїльського клубу з рахунком 78:71.

Санон відіграв 32 хвилини та 41 секунду. За цей час він набрав 19 очок (5/8 двоочкові ,2/8 триочкові, 3/6 з лінії штрафних), зібрав 5 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 2 перехоплення та поставив 2 блок-шота. Рейтинг ефективності форварда склав "+16". За набраними очками він став найкращим у складі двох команд.

В пасиві Іссуфа 5 втрат та 4 персональні зауваження. Показник плюс-мінус з українцем на паркеті "-1".

Бобров зіграв 29 хвилин та 42 секунди. Баскетболіст набрав 10 очок (2/4 двоочкові, 2/3 триочкові), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу та поставив 1 блок-шот. Рейтинг ефективності В'ячеслава склав "+11".

В пасиві українця 2 втраті та 3 фоли. Показник плюс-мінус склав "-1".

Нагадаємо, у першому турі латвійський клуб вдома обіграв німецький Бонн.