Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Колишній лідер Прометея буде виступати за китайський клуб

Руслан Травкін — 28 серпня, 19:50
Колишній лідер Прометея буде виступати за китайський клуб
Ондржей Балвін
Прометей

Колишній лідер Прометея Ондржей Балвін став гравцем китайського Шаньcі.

Про це повідомив баскетбольний агент Джорж Чідіак.

32-річний чеський центровий приєднався до Прометея влітку 2022 року. Разом із клубом він двічі виграв ЛЕБЛ та доходив до 1/2 фіналу Єврокапа-2022/23.

Влітку Балвін перейшов до Янаня, у складі якого став найкращим за підбираннями у літньому чемпіонаті Китаю.

Нагадаємо, Прометей оголосив про припинення існування баскетбольної команди.

баскетбол Прометей

Прометей

Черкаські Мавпи підписали першого новачка міжсезоння
Прометей підписав колишнього гравця НБА Кульбоки
Прометей підписав дворазову чемпіонку світу
Лідер волейбольної збірної України перейшла у Прометей
Епіцентр-Подоляни дотиснули Прометей у фіналі Кубка Ліги

Останні новини