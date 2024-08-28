Колишній лідер Прометея буде виступати за китайський клуб

Колишній лідер Прометея Ондржей Балвін став гравцем китайського Шаньcі.

Про це повідомив баскетбольний агент Джорж Чідіак.

32-річний чеський центровий приєднався до Прометея влітку 2022 року. Разом із клубом він двічі виграв ЛЕБЛ та доходив до 1/2 фіналу Єврокапа-2022/23.

Влітку Балвін перейшов до Янаня, у складі якого став найкращим за підбираннями у літньому чемпіонаті Китаю.

The Journey of Ondrej Balvin @OBalvin in China continues. After a great season in the NBL where he finished top rebounder and shot blocker of the lesgue he is moving to the CBA and inks a deal with Shanxi Fenjui. @OctagonBballEU @PhillipParunOCT #octagonfamily pic.twitter.com/DALxpQfvWI — George Chidiac (@ChidiacOCT) August 28, 2024

Нагадаємо, Прометей оголосив про припинення існування баскетбольної команди.