Колишній лідер Прометея буде виступати за китайський клуб
Ондржей Балвін
Прометей
Колишній лідер Прометея Ондржей Балвін став гравцем китайського Шаньcі.
Про це повідомив баскетбольний агент Джорж Чідіак.
32-річний чеський центровий приєднався до Прометея влітку 2022 року. Разом із клубом він двічі виграв ЛЕБЛ та доходив до 1/2 фіналу Єврокапа-2022/23.
Влітку Балвін перейшов до Янаня, у складі якого став найкращим за підбираннями у літньому чемпіонаті Китаю.
Нагадаємо, Прометей оголосив про припинення існування баскетбольної команди.