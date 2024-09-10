Колишній лідер Прометея перейде в російський клуб

Нігерійський баскетболіст Калеб Агада, який останні два сезони був ключовим гравцем Прометея, невдовзі підпише контракт із саратовським Автодором.

Про це повідомляють росЗМІ.

Він повинен буде замінити іспанця Марка Гарсію та американця Куїндеррі Візерспуна — вони покинули команду після того, як дрони ЗСУ атакували склад з боєприпасами у місті.

У сезоні 2023/24 Агада всі 20 матчів Прометея у Єврокубку починав у стартовій п'ятірці. Захисник у середньому за гру набирав 11,2 очка, робив 4,6 підбирання та віддавав 4,1 передачі.

30-річний Калеб протягом кар'єри також виступав у чемпіонаті Іспанії, Канади, Ізраїлю та Австралії.

Зазначимо, що станом на зараз баскетболіст у себе у соцмережах не видаляв фото, які пов'язують його з Прометеєм. Зокрема, збереглися пости, де він окутаний у прапор України.