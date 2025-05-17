Колишній директор Прометея став скаутом у Лейкерс

Польський функціонер Броніслав Вавжинчик, який працював у сезоні-2023/24 спортивним директором Прометея, став скаутом у Лос-Анджелес Лейкерс.

Своє призначення він підтвердив у коментарі для Sport.pl.

"Мене порадив мій друг, який працює в цій галузі. Це була приємна, дружня послуга, про яку я не знав, хоча вона мене приємно здивувала.

Того ж дня зі мною зв'язався Антоніо, співробітник Лейкерс. Але перша розмова була абсолютно ні до чого не зобов'язуючою. Він запитав, чи мені це цікаво. Він визнав, що нічого не може гарантувати, але він простежить, щоб моє резюме не загубилося в купі заявок.

Процес був дуже тривалим, близько трьох з половиною місяців. З різних причин, зокрема: через пожежі в Лос-Анджелесі, внаслідок яких багато людей з організації втратили свої домівки чи майно, всі були дуже цим засмучені.

Також було багато етапів між першим телефонним дзвінком і остаточним рішенням. Я пройшов співбесіду з відділом кадрів, який готував мій психологічний та професійний профіль.

Ближче до кінця процесу рекрутингу я також поспілкувався з власником клубу, і це було досить важливо – співбесіда тривала півтори години, і мене запитали про мою філософію роботи, мої знання реалій драфту НБА та ринку гравців за межами Сполучених Штатів", – сказав він.