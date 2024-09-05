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Київ-Баскет посилив склад лідером Прометея

Руслан Травкін — 5 вересня, 20:13
Київ-Баскет посилив склад лідером Прометея
Денис Клевзуник
Телеграм-канал Київ-Баскета

Київ-Баскет оголосив про підписання контракту з Денисом Клевзуником.

Про це повідомляє клубна пресслужба столичної команди.

Термін угоди не афішується. Минулий чемпіонат він провів у складі Прометея, з яким став чемпіоном Вищої ліги та фіналістом Кубку України.

Денис — вихованець Азовмаша. Також тривалий час був у структурі южненського Хіміка.

Нагадаємо, Рівне оголосило про підписання контракту з капітаном Прометея Дмитром Головчиком.

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