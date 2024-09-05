Київ-Баскет посилив склад лідером Прометея

Київ-Баскет оголосив про підписання контракту з Денисом Клевзуником.

Про це повідомляє клубна пресслужба столичної команди.

Термін угоди не афішується. Минулий чемпіонат він провів у складі Прометея, з яким став чемпіоном Вищої ліги та фіналістом Кубку України.

Денис — вихованець Азовмаша. Також тривалий час був у структурі южненського Хіміка.

Нагадаємо, Рівне оголосило про підписання контракту з капітаном Прометея Дмитром Головчиком.