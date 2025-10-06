Гравець збірної Литви відсудив в українського клубу понад 200 тисяч доларів

Литовський баскетболіст Арнольдас Кульбока виграв справу в Спортивному арбітражному суді проти свого колишнього клубу Прометей Слобожанське.

Про це повідомляє Krepsinis.net.

Суд постановив, що в сезоні-2023/24 років український клуб незаконно не виплатив зарплату литовцю, який того року проходив реабілітацію.

Прометей зобов'язаний виплатити Кульбоці 194 тисячі доларів США невиплаченої зарплати, а також виплатити агентству гравця 5-відсоткову комісію та покрити судові витрати.

У справі було виявлено, що 27-річний форвард заробляв 35 000 доларів на місяць протягом сезону-2023/24 років.

Кульбока став гучним підписанням влітку 2023-го року, але ще до старту сезону литовський форвард отримав травму і вибув на весь сезон.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Прометей оголосив про припинення існування баскетбольної команди.