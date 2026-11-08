Росіяни розбомбили спорткомплекс "Прометей" у Кам'янському

Російська армія вдарила беспілотниками про спорткомплексу "Прометей" у Кам'янському Дніпропетровської області.

Про це повідомили у ФБУ та на Суспільному.

За повідомленням міського голови Кам'янського Андрія Білоусова, будівля зазнала значних руйнувань. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень, після чого корпус тимчасово законсервують до ухвалення рішення щодо його подальшої долі.

"Даху немає, зали немає. У секції художньої гімнастики згоріли килими, також все наше приладдя – м'ячі, булави, купальники, навіть магнітофон. Нічого немає. Я в цьому залі виросла, сама тренувалася з семи років", – додала в коментарі Суспільному тренерка-викладачка з художньої гімнастики Наталія Козерчук.

ФБУ

Зазначимо, що у спорткомплексі з 2018 по 2021 рік грав баскетбольний клуб Прометей, який у сезоні-2020/21 ставав чемпіоном України та виступав у Єврокубку.

Внаслідок атаки на Кам'янське постраждала одна людина – у неї діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, що раніше російська ракета пошкодила чергові спортивні споруди. Руйнувань зазнав стадіон і тренувальна база дитячо-юнацької спортивної школи "Атлет" у Дарницькому районі Києва.