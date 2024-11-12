Одноклубник Леня пропустить щонайменше два тижні через пошкодження гомілкостопа

Захисник Сакраменто Кінгз Малік Монк пропустить як мінімум два тижні.

Як повідомляє ESPN, у 26-річного одноклубника Олексія Леня діагностували розтягнення правого гомілкостопного суглоба.

Монк зазнав травми у другій чверті гри проти Фінікса (127:118 ОТ) 11 листопада, коли він наступив на ногу центрового Санз Мейсона Пламлі.

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Посидівши кілька хвилин на паркеті, Монк, шкутильгаючи, пішов з майданчика. Він не повернувся до гри.

Рентгенівські знімки не виявили жодних структурних пошкоджень гомілкостопного суглобу Монка.