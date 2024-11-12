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Одноклубник Леня пропустить щонайменше два тижні через пошкодження гомілкостопа

Олексій Погорелов — 12 листопада 2024, 10:21
Одноклубник Леня пропустить щонайменше два тижні через пошкодження гомілкостопа
Малік Монк
HoopsRumors

Захисник Сакраменто Кінгз Малік Монк пропустить як мінімум два тижні.

Як повідомляє ESPN, у 26-річного одноклубника Олексія Леня діагностували розтягнення правого гомілкостопного суглоба.

Монк зазнав травми у другій чверті гри проти Фінікса (127:118 ОТ) 11 листопада, коли він наступив на ногу центрового Санз Мейсона Пламлі.

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Посидівши кілька хвилин на паркеті, Монк, шкутильгаючи, пішов з майданчика. Він не повернувся до гри.

Рентгенівські знімки не виявили жодних структурних пошкоджень гомілкостопного суглобу Монка.

Малік Монк в середньому набирав 13,6 очка, 3 підбирання та 2,9 передачі за 25 хвилин у перших 10 іграх Сакраменто, який зараз займає дев'яте місце на Заході з балансом перемог 6-5.
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