Холмгрен вилетів на тривалий термін через перелом тазової кістки

Бігмен Оклахоми Чет Холмгрен зазнав травми під час програного матчу проти Голден Стейт (116:127).

Як повідомляє ESPN, 22-річний гравець травмувався у першій чверті внаслідок падіння на паркет під час спроби завадити форварду Ворріорз Ендрю Віггінсу закинути м'яч.

Chet Holmgren had to be helped off the floor after a hard fall 🙏 pic.twitter.com/5CnkRaSQ4z — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2024

За інформацією джерела, Тандер описали травму як перелом правого крила клубової кістки. Оновлена інформація про стан Холмгрена буде надана через 8-10 тижнів.

Холмгрен встиг відіграти трохи більше 5 хвилин, за які він зібрав 4 підбирання, не влучишви жодного зі свої трьох кидкив з гри.

Для Чета Холмгрена ця гра була дев'ятою у цьому сезоні. В середньому за матч баскетболіст набирає 18,2 очки, 9,2 підбирання та 2,2 передачі.

Нагадаємо, що минулої ночі окрім матчу Оклахома - Голден Стейт відбулися ще вісім поєдинків регулярного сезону НБА.