Холмгрен вилетів на тривалий термін через перелом тазової кістки
Бігмен Оклахоми Чет Холмгрен зазнав травми під час програного матчу проти Голден Стейт (116:127).
Як повідомляє ESPN, 22-річний гравець травмувався у першій чверті внаслідок падіння на паркет під час спроби завадити форварду Ворріорз Ендрю Віггінсу закинути м'яч.
За інформацією джерела, Тандер описали травму як перелом правого крила клубової кістки. Оновлена інформація про стан Холмгрена буде надана через 8-10 тижнів.
Холмгрен встиг відіграти трохи більше 5 хвилин, за які він зібрав 4 підбирання, не влучишви жодного зі свої трьох кидкив з гри.
Для Чета Холмгрена ця гра була дев'ятою у цьому сезоні. В середньому за матч баскетболіст набирає 18,2 очки, 9,2 підбирання та 2,2 передачі.
Нагадаємо, що минулої ночі окрім матчу Оклахома - Голден Стейт відбулися ще вісім поєдинків регулярного сезону НБА.