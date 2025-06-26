Х'юстон відмовився від дорогої опції команди заради більш вигідного нового контракту з ВанВлітом

Х'юстон Рокетс та Фред ВанВліт готуються оформити нову угоду, яка продовжить їхню співпрацю.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Х'юстон відмовився від опції команди в контракті 31-річного розігруючого на сезон-2025/26, за який він заробив би 44,9 мільйона доларів.

Натомість сторони підпишуть нову дворічну угоду на суму 50 мільйонів. На другий рік контракту канадець матиме опцію гравця. Ця операція дозволить Рокетс підійти до ринку вільних агентів 2026 року з більшим запасом місця під стелею зарплат.

Фред ВанВліт опинився у складі Х'юстона влітку 2023 року, перейшовши з Торонто у статусі вільного агента. Тоді він підписав із техасцями трирічний контракт на 128,5 мільйона.

У минулому регулярному сезоні захисник провів 60 матчів, у яких набирав у середньому 14,1 очка, 3,7 підбирання та 5,6 передачі.

Нагадаємо, що це міжсезоння вже стало дуже продуктивним для франшизи. Раніше Х'юстон продовжив контракт зі Стівеном Адамсом, зробив Іме Удоку одним з найбільш високооплачуваних тренерів в НБА, а також домовився з Фініксом про обмін Кевіна Дюранта.