Х'юстон Рокетс продовжили контракт з "Акваменом"

Х'юстон Рокетс досягли домовленості з центровим Стівеном Адамсом про продовження контракту.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, 31-річний новозеландець отримав повністю гарантовану угоду, яка розрахована на три роки. За цей час "Аквамен" заробить 39 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що Адамс жодного разу в своїй кар'єрі не був вільним агентом, він завжди мав контракт перед відкриттям ринку.

Продовження контракту з Адамсом було пріоритетом фронт-офісу Рокетс, бо він був ключовим гравцем ротації та лідером команди. Сам баскетболіст також висловив бажання залишитися у Х'юстоні.

Після того, як він повністю пропустив сезон-2023/24 через травму коліга, у кампанії-2024/25 Стівен Адамс зіграв у 58 матчах, у яких набирав у середньому 3,9 очка, 5,6 підбирання та 0,5 блок-шота за 13,7 хвилин на паркеті.

Тепер Х'юстон сконцентрується на контракті Фреда ВанВліта. У клубу є час до 29 червня, щоб визначитися, чи користатися опцією команди на сезон-2025/26, за який гравець заробить 44,9 мільйона.

Раніше стало відомо, що колишній учасники цьогорічного плейоф влаштували перший гучний обмін міжсезоння.