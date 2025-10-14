Команди Леня та Михайлюка програли, Атланта в овертаймі дотиснула Маямі

У ніч на сьогодні, 14 жовтня, відбулися чотири передсезонні матчі НБА, у двох з яких взяли участь українські баскетболісти.

Олексій Лень продовжує боротися за право отримати гарантований контракт від Нью-Йорка. Український центровий зіграв практично 12 хвилин у поєдинку проти Вашингтона (103:120). За цей час Лень набрав два очки (1/2 з гри, 1/2 двоочкові), одне підбирання та одну передачу, а також заробив три фоли та припустився однієї втрати.

Святослав Михайлюк у свою чергу у матчі Юти проти Далласа (101:114) провів на паркеті 13 хвилин, набравши схожі показники: 2 очки (1/2 з гри, 1/2 двоочкові), 2 підбирання, одне перехоплення та одна втрата.

НБА – передсезонні матчі

14 жовтня

Атланта – Маямі 119:118 ОТ (35:24, 19:30, 22:16, 26:32, 17:16)

Індіана – Сан-Антоніо 108:124 (30:34, 36:35, 29:35, 13:20)

Нью-Йорк – Вашингтон 103:120 (26:36, 26:39, 23:25, 28:20)

Юта – Даллас 101:114 (27:30, 26:31, 19:26, 29:27)

Нагадаємо, що захисник збірної України Михайло Бублик зламав руку у матчі Суперліги.