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Йович пропустить Олімпійські ігри-2024 через травму

Владислав Уткін — 14 липня, 11:01
Йович пропустить Олімпійські ігри-2024 через травму

Форвард Маямі Хіт та збірної Сербії Нікола Йович пропустить Олімпійські ігри-2024 через травму.

Про це повідомляє BasketNews.

Йович отримав пошкодження кісточки під час одного з останніх тренувань збірної Сербії на зборах у США. Гравець сподівався відновитися до Олімпіади, але його включення в заявку з незалікованою травмою коштувало б сотні тисяч доларів страхових виплат.

Раніше стали відомі всі учасники Олімпіади-2024 з баскетболу. Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня.

Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

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Йович

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