Стали відомі всі учасники Олімпіади-2024 з баскетболу

Стали відомі всі країни які кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.

8 липня відбувся останній матч відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу між Литвою та Пуерто-Рико, поєдинок завершився перемогою пуерториканців (79:68).

Таким чином, стали відомі всі учасники Олімпіади-2024.

Група A

Австралія

Канада

Греція

Іспанія

Група B

Франція

Німеччина

Японія

Бразилія

Група C

Сербія

Південний Судан

США

Пуерто-Рико

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня.

Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).