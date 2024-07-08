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Стали відомі всі учасники Олімпіади-2024 з баскетболу

Андрій Яросименко — 8 липня, 10:03
Стали відомі всі учасники Олімпіади-2024 з баскетболу

Стали відомі всі країни які кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.

8 липня відбувся останній матч відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу між Литвою та Пуерто-Рико, поєдинок завершився перемогою пуерториканців (79:68).

Таким чином, стали відомі всі учасники Олімпіади-2024.

Група A

  • Австралія
  • Канада
  • Греція
  • Іспанія

Група B

  • Франція
  • Німеччина
  • Японія
  • Бразилія

Група C

  • Сербія
  • Південний Судан
  • США
  • Пуерто-Рико

Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня.

Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).

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