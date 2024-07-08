Стали відомі всі учасники Олімпіади-2024 з баскетболу
Стали відомі всі країни які кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу.
8 липня відбувся останній матч відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024 з баскетболу між Литвою та Пуерто-Рико, поєдинок завершився перемогою пуерториканців (79:68).
Таким чином, стали відомі всі учасники Олімпіади-2024.
Група A
- Австралія
- Канада
- Греція
- Іспанія
Група B
- Франція
- Німеччина
- Японія
- Бразилія
Група C
- Сербія
- Південний Судан
- США
- Пуерто-Рико
Олімпійський турнір відбудеться з 27 липня по 10 серпня.
Нагадаємо, переможцем останніх чотирьох баскетбольних турнірів на Іграх є збірна США. Готуватиме команду до Парижу тренерський штаб на чолі зі Стівом Керром (Голден Стейт).