Грін: Йокич просто знищив Гобера
Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін вважає, що 15 травня в грі плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) MVP регулярного чемпіонату Нікола Йокич перевершив опонента на позиції центрового, найкращого гравця ліги захисного плану Руді Гобера.
Його слова передає ютюб-канал Chaz NBA.
“Сьогодні "Джокер" (прізвисько Ніколи — ред.) продемонстрував, що не боїться Руді Гобера. Він використовував різні прийоми, у нього все виходило.
40 очок, 13 передачі, 7 підбирань, жодної втрати, 22 кидки. Він не помічав Гобера цього вечора.
Так, це особисте. Міннесота потужно розпочала серію в Денвері, Гобер був гарний у захисті. Наггетс хотіли повернутися додому і показати, як все насправді. І Йокіч просто знищив Гобера!" – заявив баскетболіст в етері Inside The NBA.
Денвер Йокича втретє поспіль виграв у Міннесоти та повів у серії до чотирьох перемог.
Напередодні Бостон українця Святослава Михайлюка переміг Клівленд, а Оклахома була сильнішою за Даллас.
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