Грін: Йокич просто знищив Гобера

Форвард Голден Стейт Дреймонд Грін вважає, що 15 травня в грі плей-оф Національної баскетбольної асоціації (НБА) MVP регулярного чемпіонату Нікола Йокич перевершив опонента на позиції центрового, найкращого гравця ліги захисного плану Руді Гобера.

Його слова передає ютюб-канал Chaz NBA.

“Сьогодні "Джокер" (прізвисько Ніколи — ред.) продемонстрував, що не боїться Руді Гобера. Він використовував різні прийоми, у нього все виходило.

40 очок, 13 передачі, 7 підбирань, жодної втрати, 22 кидки. Він не помічав Гобера цього вечора.

Так, це особисте. Міннесота потужно розпочала серію в Денвері, Гобер був гарний у захисті. Наггетс хотіли повернутися додому і показати, як все насправді. І Йокіч просто знищив Гобера!" – заявив баскетболіст в етері Inside The NBA.