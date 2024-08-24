Справжній лідер: Йокич потратив майже 400 тисяч доларів на годинники Rolex для колег по збірній Сербії

Центровий Нікола Йокич купив годинник Rolex для всіх гравців збірної Сербії. Загалом йому обійшовся такий подарунок у 357 500 доларів.

Про це повідомляє сербське видання Blick.

Центровий Денвера купив годинник Rolex для кожного гравця національної команди. Обрана ним модель коштує 32 500 доларів.

Нагадаємо, збірна Сербії на іграх у Парижі зуміла здобути бронзові нагороди, у матчі за третє місце обігравши чемпіонів світу збірну Німеччини.

Нікола дуже вдало провів турнір. Сербський баскетболіст став першим гравцем в історії Олімпійських ігор, який за підсумком турніру виявився найкращим у головних статистичних показниках.