Йокич: Вембаньяма – особливий, єдиний у своєму роді, він ставатиме тільки кращим

Зірковий центровий Денвера Нікола Йокич віддав належне своєму візаві з Сан-Антоніо Віктору Вембаньямі.

Слова триразового MVP регулярки наводить BasketNews.

Йокич похвалив 21-річного француза після їхньої очної зустрічі, в якій Сперс здобули перемогу з рахунком 113:110.

Обидва баскетболісти набрали по дабл-даблу: у Йокича 41 очко, 18 підбирань та 9 передач, у той час як Вембаньяма набрав 35 очок, 18 підбирань та 4 передачі.

"Я думаю, що цього року він кращий, ніж минулого, і я думаю, що він стане ще кращим. Він особливий гравець, єдиний у своєму роді. Його запам'ятають назавжди", – сказав "Джокер".

Варто зазначити, що цей матч став для Віктора Вембаньями вже 100-м у межах регулярного сезона НБА.

За рахунок цього успіху Сан-Антоніо піднявся на восьме місце у таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 18-16. Денвер у свою чергу посідає п'яте місце, вигравши 19 з 33 поєдинків.

Нагадаємо, що в НБА спалахнув скандал за участі Маямі Хіт, які вирішили відсторонити Джиммі Батлера та заявити про готовність його обміняти.