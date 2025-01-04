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Йокич: Вембаньяма – особливий, єдиний у своєму роді, він ставатиме тільки кращим

Олексій Погорелов — 4 січня 2025, 18:01
Йокич: Вембаньяма – особливий, єдиний у своєму роді, він ставатиме тільки кращим
Віктор Вембаньяма та Нікола Йокич
BasketNews

Зірковий центровий Денвера Нікола Йокич віддав належне своєму візаві з Сан-Антоніо Віктору Вембаньямі.

Слова триразового MVP регулярки наводить BasketNews.

Йокич похвалив 21-річного француза після їхньої очної зустрічі, в якій Сперс здобули перемогу з рахунком 113:110.

Обидва баскетболісти набрали по дабл-даблу: у Йокича 41 очко, 18 підбирань та 9 передач, у той час як Вембаньяма набрав 35 очок, 18 підбирань та 4 передачі.

"Я думаю, що цього року він кращий, ніж минулого, і я думаю, що він стане ще кращим. Він особливий гравець, єдиний у своєму роді. Його запам'ятають назавжди", – сказав "Джокер".
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Варто зазначити, що цей матч став для Віктора Вембаньями вже 100-м у межах регулярного сезона НБА.

За рахунок цього успіху Сан-Антоніо піднявся на восьме місце у таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 18-16. Денвер у свою чергу посідає п'яте місце, вигравши 19 з 33 поєдинків.

Нагадаємо, що в НБА спалахнув скандал за участі Маямі Хіт, які вирішили відсторонити Джиммі Батлера та заявити про готовність його обміняти.

Денвер Сан-Антоніо Нікола Йокич Віктор Вембаньяма НБА

Нікола Йокич

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