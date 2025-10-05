Ніко-Баскет обіграв Рівне та здобув свою першу перемогу в Суперлізі

Сьогодні, 5 жовтня, у Києві в межах третього ігрового дня регулярного сезону української Суперліги відбувся матч між Ніко-Баскет та Рівне.

Миколаївська команда здобула перемогу на останніх хвилинах гри, яка завершилась з рахунком 70:69. Для Ніко-Баскет – це перша перемога в історії у Суперлізі.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Максим Сафонов, який набрав 27 очок.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

5 жовтня

Рівне — Ніко-Баскет 69:70 (16:14, 21:22, 23:22, 9:12)

Рівне: Хайнс 17, Дюпрі 14 + 7 підбирань, Трейлор 13 + 3 передачі, Рябой 6, Головчик 5 – 3 втрати — старт, Поносов 5, Коровяков 4, Тимощук 3 + 9 підбирань + 3 передачі, Шептицький 2, Шепелев 0

Ніко-Баскет: Сафонов 27 + 8 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення – 4 втрати, Стуров 10 + 13 підбирань, Зайцев 8 + 4 передачі, Гарбар 7 + 8 підбирань, Лукʼян — старт, Володін 8 + 5 підбирань, Кабанов 2, Грищук 2, Нєамцу 1

Перший ігровий тиждень Суперліги у київському "баблі" закриватимуть Київ-Баскет та Кривбас, які вчора, 4 жовтня, обіграли Ніко-Баскет та Рівне відповідно.