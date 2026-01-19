Ніко-Баскет підсилився американським захисником з досвідом у NCAA

Ніко-Баскет оголосив про підписання американського захисника Джаміра Маултрі.

Про це повідомила пресслужба миколаївського клубу.

Маултарі народився у Вашингтоні, п'ять сезонів провів у першому дивізіоні NCAA, останній у 2023 році в команді Canisius College, де грав з одеситом Георгієм Масленніковим.

Має міжнародний досвід виступів у Бразилії та Катарі, а минулий сезон провів в третьому дивізіоні Австралії у команді Мельбурн Уні, де був одним із лідерів команди – набираючи 18.7 очка, 2.7 підбирання та 1.1 передачу в середньому за гру та реалізовуючи 35.9% кидків з-за дуги.

Ніко-Баскет наразі посідає восьме місце в Суперлізі, маючи 5 перемог в 17 матчах. На цьому тижні, 24 січня, команда зіграє перенесену гру проти Київ-Баскета.

Напередодні миколаївський клуб переграв Старий Луцьк.