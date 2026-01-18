Ніко-Баскет переміг у напруженому матчі проти Старого Луцька

Ніко-Баскет Миколаїв обіграв на виїзді Старий Луцьк у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Зустріч завершилася з рахунком 81:77. Гості заволоділи ініціативою ще в першій половині гри, пішовши на велику перерву з перевагою в 10 очок (43:33).

У другій половині матчу господарі намагалися переломити хід подій і навіть виграли заключну чверть, проте миколаївці зуміли втримати переможний результат.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

18 січня

Старий Луцьк – Ніко-Баскет Миколаїв 77:81 (14:23, 19:20, 19:19, 25:19)

Старий Луцьк: Рой 19, Мур 10 + 3 передачі, Лесик 7 + 7 підбирань, Дюпін 4 + 4 підбирання, Ніколайчук 2– старт, Андерсон 20, Михайлов 9, Товкач 3 + 6 підбирань, Горобченко 3 + 3 передачі

Ніко-Баскет: Сафонов 29 + 4 підбирання + 3 передачі, Грищук 18 + 6 підбирань + 2 блок-шота, Володін 8 + 6 підбирань, Зайцев 8, Лихой 7 + 8 підбирань– старт, Гарбар 5, Лук'ян 3 + 5 передач, Нєамцу 3

