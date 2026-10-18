Харківські Соколи та Київ-Баскет здобули розгромні перемоги в Суперлізі
Результати матчів Суперліги за 18 жовтня
Харківські Соколи
У неділю, 18 жовтня, відбулась низка матчів регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги України.
Всі вони завершились розгромами. Харківські Соколи не залишили шансів Черкаським Мавпам, здолавши їх із різницею в майже 50 очок.
Київ Баскет впевнено переграв Ніко-Баскет. Найбільш конкурентним видалось протистояння Рівного та Дніпра, проте й там різниця між командами в рахунку склала 17 очок.
Суперліга України з баскетболу
18 жовтня
18 жовтня
Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 105:57 (22:15, 30:14, 32:9, 21:19)
Волинь – Запоріжжя 57:76 (24:14, 17:20, 10:20, 6:22)
Рівне – Дніпро 86:69 (28:23, 14:16, 22:12, 22:18)
Київ-Баскет – Ніко-Баскет 100:70
Нагадаємо, що напередодні відбулись інші чотири поєдинки Суперліги.