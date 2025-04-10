Дончич: Після відео від Далласа я думав, що не зможу грати

Зірка Лейкерс Лука Дончич розповів, як емоції могли завадити йому виступити у матчі проти Далласа, його колишньої команди.

Слова 26-річного словенця наводить BasketNews.

В ніч на 10 квітня "озерники" завітали до Маверікс. Це було перше повернення Дончича до Далласа з моменту його обміну в Лос-Анджелес на початку лютого цього року.

Техаський клуб підготував триб'ют-відео з найкращими моментами словенського баскетболіста у складі команди, якій він віддав 7,5 років своєї кар'єри в НБА.

Після матчу, який ЛАЛ виграли з рахунком 112:97, Дончич зізнався, що через наплив емоцій він не сподівався виступити так, як він у підсумку виступив.

"Я не знаю, як я це зробив. Коли я дивився це відео, я подумав: "Я нізащо не зможу грати". Всі бачили, як я відреагував на відео. Я дуже вдячний усім фанатам, усім моїм партнерам по команді – усім, хто підтримував мене. Я люблю цих фанатів, я люблю це місто... Але настав час рухатися далі", – сказав Дончич.

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Незважаючи на дуже емоційний момент, Лука Дончич завершив гру з 45 очками, 8 підбираннями, 6 передачами та 4 перехопленнями.

Нагадаємо, що Лука Дончич був обраний під загальним третім піком на Драфті НБА 2018 року командою Атланта Хоукс. Але він одразу був відправлений в Даллас, який у свою чергу вибрав на драфті та додав у трейд Трея Янга.

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