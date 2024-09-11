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НБА ввела важливу зміну щодо правил відеопереглядів епізоду під час гри

Руслан Травкін — 11 вересня, 18:46
НБА ввела важливу зміну щодо правил відеопереглядів епізоду під час гри
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Керівництво НБА прийняло рішення змінити правила, дозволивши використання відеоповторів під час розгляду епізодів вильоту м’яча в аут.

Про це пише AP News.

Згідно з новим правилом, якщо миттєвий перегляд повтору про вихід за межі поля ініційований на вимогу тренера, судді зможуть не лише переглянути, хто останнім торкнувся м’яча, але й визначити, чи треба фіксувати фол.

Комітет із проведення змагань одноголосно рекомендував нове правило раді керуючих ліги, яка затвердила його 10 вересня.

Нагадаємо, українець Святослав Михайлюк розпочав підготовку до нового сезону у складі Юти.

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