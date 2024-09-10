Михайлюк провів перше тренування у новій команді

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів перше тренування у складі Юти.

Відео тренувального процесу показав X (Twitter) клубу.

Окрім українця, до команди також приєднався австралієць Патті Міллс.

Нагадаємо, Михайлюк став гравцем Юти місяць тому. За інформацією інсайдерів, у новій команді 27-річний черкащанин отримав 4-річний контракт на 15 мільйонів доларів.

Попередній сезон Святослав провів у Бостоні. Українець отримував мало ігрової практики, але став другим чемпіоном НБА в історії України.