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Михайлюк провів перше тренування у новій команді

Ігор Чернявський — 10 вересня, 13:50
Михайлюк провів перше тренування у новій команді

Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів перше тренування у складі Юти.

Відео тренувального процесу показав X (Twitter) клубу.

Окрім українця, до команди також приєднався австралієць Патті Міллс.

Нагадаємо, Михайлюк став гравцем Юти місяць тому. За інформацією інсайдерів, у новій команді 27-річний черкащанин отримав 4-річний контракт на 15 мільйонів доларів.

Попередній сезон Святослав провів у Бостоні. Українець отримував мало ігрової практики, але став другим чемпіоном НБА в історії України.

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