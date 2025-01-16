Юта без Михайлюка програла Шарлотт, Нью-Йорк в овертаймі дотиснув Філадельфію в матчі НБА

В ніч з 15 на 16 січня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Юта без Святослава Михайлюка програла Шарлотт. Український форвард провів весь матч на лаві для запасних.

Голден Стейт в гостьовому матчі несподівано переграв Мінессоту, а Лейкерс з Леброном здолали Маямі.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

16 січня

Філадельфія – Нью-Йорк 119:125 (21:30, 26:30, 38:25, 24:24, 10:16 ОТ)

Торонто – Бостон 110:97 (25:29, 30:24, 33:29, 22:15)

Мілуокі – Орландо 122:93 (34:16, 28:25, 30:27, 30:25)

Нью-Орлеан – Даллас 119:116 (33:27, 30:34, 24:30, 32:25)

Сан-Антоніо – Мемфіс 115:129 (30:28, 33:23, 25:43, 27:35)

Чикаго – Атланта 94:110 (25:27, 22:34, 31:25, 16:24)

Денвер – Х'юстон 108:128 (23:28, 25:41, 33:33, 27:26)

Юта – Шарлотт 112:117 (33:26, 29:29, 25:25, 25:37)

Міннесота – Голден Стейт 115:116 (12:34, 30:21, 36:32, 37:29)

Лейкерс – Маямі 117:108 (34:38, 20:28, 29:19, 34:23)

Кліпперс – Бруклін 126:67 (21:21, 37:14, 44:16, 24:16)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український форвард продовжить кар'єру в італійському клубі.