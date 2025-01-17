Сакраменто без Михайлюка здолав Х'юстон, Кліпперс розгромили Портленд у матчі НБА

У ніч з 16 на 17 січня відбулось декілька матчів в межах Національної баскетбольної асоціації.

Так, Сакраменто в домашньому матчі переграв Х'юстон. Центровий Кінгз Олексій Лень провів весь матч на лаві для запасних.

Індіана в гостях переграла Детройт, а Кліпперс здобули переконливу перемогу над Портлендом.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

17 січня

Вашингтон – Фінікс 123:130 (21:34, 34:35, 28:35, 40:26)

Детройт – Індіана 100:111 (26:29, 30:40, 25:23, 19:19)

Оклахома – Клівленд 134:114 (32:14, 43:35, 44:32, 15:33)

Портленд – Кліпперс 89: 118 (22:32, 16:20, 28:34, 23:32)

Сакраменто – Х'юстон 132:127 (26:25, 35:27, 29:33, 42:42)

Зазначимо, що раніше власник Кліпперс зробив багатомільйонну пожертву на користь постраждалих від лісових пожеж.