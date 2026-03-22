Кліпперс в овертаймі переміг Даллас, тріумф Лейкерс із рекордом Джеймса у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 22 березня було зіграно дев'ять поєдинків регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Програму ігрового дня відкрила поразка Нью-Орлеана від Клівленда, тоді як Лейкерс здобув вольову перемогу у поєдинку над Орландо. Найрезультативнішим гравцем гри став словенський форвард Лейкерс Лука Дончич – 33 очки.

Відзначимо, що Леброн Джеймс вчергове переписав історію НБА. Лідер "озерників" провів свій 1612 матч у регулярному чемпіонаті, перевершивши рекорд чотириразового чемпіона НБА Роберта Періша, у якого за спиною 1611 ігор в НБА.

Кліпперс в овертаймі дотис Даллас, а Фінікс програв Мілуокі. Натомість Юта українця Святослава Михайлюка зазнала чергової поразки. На цей раз поступилась Філадельфії.

Протистояння Денвер – Портленд відбудеться сьогодні, 22 березня.

НБА – регулярний чемпіонат

22 березня

Нью-Орлеан – Клівленд 106:111 (28:34, 28:19, 32:23, 18:35)

Орландо – Лейкерс 104:105 (30:37, 35:25, 22:20, 17:23)

Шарлот – Мемфіс 124:101 (30:26, 29:21, 38:28, 27:26)

Атланта – Голден Стейт 126:110 (35:36, 28:25, 39:20, 24:29)

Сан-Антоніо – Індіана 134:119 (42:29, 24:24, 34:32, 34:34)

Г'юстон – Маямі 123:122 (32:29, 32:34, 23:33, 36:26)

Даллас – Кліпперс 131:138 ОТ (42:32, 30:31, 27:37, 23:22, 9:16)

Юта – Філадельфія 116:126 (34:38, 36:26, 24:31, 22:31)

Фінікс – Мілуокі 105:108 (26:15, 26:42, 30:24, 23:27)

Денвер – Портленд (23:00)

Нагадаємо, що Детройт гарантував собі участь у раунді плейоф Національної баскетбольної асоціації сезону-2025/26.