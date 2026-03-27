Орландо вирвав перемогу у Сакраменто, Нью-Орлеан поступився Детройту у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 27 березня 2026, 09:05
НБА 27 березня
У ніч проти 27 березня відбулось три матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрова програма розпочалась із перемоги Детройта над Нью-Орлеаном, тоді як Сакраменто поступилось Орландо.

У третьому поєдинку Шарлот був сильнішим за Нью-Йорк.

НБА – регулярний чемпіонат
Детройт – Нью-Орлеан 129:108 (31633, 34:23, 27630, 37:22)

Орландо – Сакраменто 121:117 (39630, 26:29, 28:31, 28:27)

Шарлот – Нью-Йорк 114:103 (38:36, 27:19, 29:21, 20:27)

Східна конференція
Західна конференція
Раніше повідомлялось, що в НБА мають намір запровадити зміни в системі драфту задля припинення практики навмисних поразок команд.

