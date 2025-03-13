Юта без Михайлюка програла Мемфісу, Оклахома обіграла Бостон у регулярному чемпіонаті НБА

В ніч з 12 на 13 березня відбулися чергові матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Юта, за яку виступає український баскетболіст Святослав Михайлюк, зазнала поразки від Мемфіса. Українець на майданчику не з'являвся.

Лідер Західної конференції Оклахома-Сіті виявилась сильнішою за одного з лідерів Східної – Бостон. 34 очки Шея Гілджис-Александера допомогли Тандер перемогти Селтікс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

13 березня

Атланта – Шарлот 123:110 (30:29, 22:20, 37:29, 34:32)

Бостон – Оклахома-Сіті 112:118 (30:33, 30:30, 28:25, 24:30)

Торонто – Філадельфія 118:105 (29:23, 40:32, 20:31, 29:19)

Маямі – Кліпперс 104:119 (20:30, 32:27, 32:35, 20:27)

Мемфіс – Юта 122:115 (30:24, 34:26, 26:36, 32:29)

Сан-Антоніо – Даллас 126:116 (20:28, 44:34, 33:25, 29:29)

Г'юстон – Фінікс 111:104 (32:27, 25:25, 31:27, 23:25)

Денвер – Міннесота 95:115 (26:34, 22:23, 27:32, 20:26)

Портленд – Нью-Йорк 113:114 ОТ (21:26, 25:22, 31:29, 29:29, 7:8)

Зауважимо, що під час матчу Г'юстон – Фінікс виникла бійка між центровими Мейсоном Пламлі та Стівеном Адамсом.

У середині другої чверті 35-річний Пламлі, який вигравав чемпіонат світу 2014 року в складі збірної США, та 31-річний новозеландець Адамс почали штовханину, яка переросла в бійку.