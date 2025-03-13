Чемпіон світу в складі збірної США влаштував бійку на паркеті під час матчу НБА

Під час матчу регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації Х'юстон – Фінікс виникла бійка між центровими Мейсоном Пламлі та Стівеном Адамсом.

У середині другої чверті 35-річний Пламлі, який вигравав чемпіонат світу 2014 року в складі збірної США, та 31-річний новозеландець Адамс почали штовханину, яка переросла в бійку.

Мейсон зумів повалити опонента на паркет і почав притискати його. Баскетболістів розбороняли одноклубники, арбітри, члени тренерського штабу та співробітники безпеки на арені.

У підсумку досить швидко їм це вдалося. Обидва гравці були вилучені за свою поведінку.

Гра завершилася перемогою Рокетс із рахунком 111:104. Пламлі за 13 хвилин на паркеті встиг набрати 4 очки і зробити 6 підбирань. Адамс до вилучення зіграв 11 хвилин. Його показники 1 очко та 4 підбирання.

Нагадаємо, у 54-річному віці помер Олівер Міллер, колишній гравець низки клубів НБА.