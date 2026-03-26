Чергова поразка Юти, Лейкерс переміг Індіану, а Портленд розгромив Мілуокі у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 26 березня відбулось 12 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрова програма розпочалась із вольової перемоги Атланти над Детройт. Переможець поєдинку визначився лише в овертаймі.

Філадельфія впевнено переграла Чикаго, а Лейкерс реабілітувався в очах своїх уболівальників після поразки від Детройт, здолавши Індіану. Вчергове найрезультативнішим гравцем зустрічі став словенський форвард "озерників" Лука Дончич – 43 бали. Натомість у зіркового Леброна Джеймса 23 набрані очки.

Міннесота в овертаймі також дотиснула Г'юстон, тоді як Портленд знищив Мілуокі з різницею у 31 очко.

НБА – регулярний чемпіонат

26 березня

Детройт – Атланта 129:130 ОТ (29:37, 26:36, 40:25, 26:23, 8:9)

Індіана – Лейкерс 130:137 (29:45, 31:30, 26:30, 45:32)

Філадельфія – Чикаго 157:137 (38:26, 33:26, 51:32, 35:53)

Бостон – Оклахома-Сіті 119:109 (20:31, 29:22, 39:30, 31:26)

Клівленд – Маямі 103:120 (19:28, 27:35, 37:20, 20:37)

Мемфіс – Сан-Антоніо 98:103 (19:38, 25:19, 20:41, 34:25)

Юта – Вашингтон 110:133 (20:33, 25:39, 30:32, 35:29)

Міннесота – Г'юстон 110:108 ОТ (23:19, 21:24, 26:25, 25:27, 15:13)

Голден Стейт – Бруклін 109:106 (25:30, 25:28, 27:28, 32:20)

Денвер – Даллас 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35)

Портленд – Мілуокі 130:99 (42:27, 29:22, 33:32, 26:18)

Кліпперс – Торонто 119:94 (36:22, 23:23, 32:27, 28:22)

Нагадаємо, що 22 березня зірка Лейкерс Леброн Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю зіграних матчів.