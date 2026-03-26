Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Чергова поразка Юти, Лейкерс переміг Індіану, а Портленд розгромив Мілуокі у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 26 березня 2026, 07:32
Чергова поразка Юти, Лейкерс переміг Індіану, а Портленд розгромив Мілуокі у регулярному чемпіонаті НБА
НБА 26 березня
Getty Images

У ніч проти 26 березня відбулось 12 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрова програма розпочалась із вольової перемоги Атланти над Детройт. Переможець поєдинку визначився лише в овертаймі.

Філадельфія впевнено переграла Чикаго, а Лейкерс реабілітувався в очах своїх уболівальників після поразки від Детройт, здолавши Індіану. Вчергове найрезультативнішим гравцем зустрічі став словенський форвард "озерників" Лука Дончич – 43 бали. Натомість у зіркового Леброна Джеймса 23 набрані очки.

Міннесота в овертаймі також дотиснула Г'юстон, тоді як Портленд знищив Мілуокі з різницею у 31 очко.

НБА – регулярний чемпіонат
26 березня

Детройт – Атланта 129:130 ОТ (29:37, 26:36, 40:25, 26:23, 8:9)

Індіана – Лейкерс 130:137 (29:45, 31:30, 26:30, 45:32)

Філадельфія – Чикаго 157:137 (38:26, 33:26, 51:32, 35:53)

Бостон – Оклахома-Сіті 119:109 (20:31, 29:22, 39:30, 31:26)

Клівленд – Маямі 103:120 (19:28, 27:35, 37:20, 20:37)

Мемфіс – Сан-Антоніо 98:103 (19:38, 25:19, 20:41, 34:25)

Юта – Вашингтон 110:133 (20:33, 25:39, 30:32, 35:29)

Міннесота – Г'юстон 110:108 ОТ (23:19, 21:24, 26:25, 25:27, 15:13)

Голден Стейт – Бруклін 109:106 (25:30, 25:28, 27:28, 32:20)

Денвер – Даллас 142:135 (34:33, 34:26, 43:41, 31:35)

Портленд – Мілуокі 130:99 (42:27, 29:22, 33:32, 26:18)

Кліпперс – Торонто 119:94 (36:22, 23:23, 32:27, 28:22)

Східна конференція
Standings provided by Sofascore
Західна конференція
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 22 березня зірка Лейкерс Леброн Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю зіграних матчів.

НБА

НБА

Останні новини