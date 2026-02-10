Багатскіс: У збірної України майже оптимальний склад

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс оцінив вибір складу на матчі кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Іспанії.

Його слова передає пресслужба ФБУ.

Тренер пояснив повернення Дмитра Скапінцева та Дениса Лукашова.

"До складу повертається Дмитро Скапінцев. Ми зустрічалися з ним, обговорили ситуацію, він хоче грату за збірну, тому він буде тут – милості просимо. Також повертається до команди Денис Лукашов: його давно не було у збірній, він був без ігрової практики, але зараз він грає в Ризі за місцевий клуб, тому хочемо подивитися, в якій формі. Він конкуруватиме з іншими захисниками, які також будуть у команді. Також після травми в попередньому вікні повернеться Віталій Зотов і ми отримаємо більше можливостей для ротації на позиції першого номера, особливо в порівнянні з матчами в листопаді. І також відновився Іссуф Санон, який дуже хоче грати за збірну. Як на мене, він у цьому сезоні отримав досвід у клубі, якого в нього раніше не було. Він грає в команді, де у нього важлива роль, він грає два важливих матчі на тиждень - цей досвід дуже важливий. Сподіваюся, що він його - цей досвід — використає і в збірній. В цілому у нас буде майже оптимальний склад", – сказав тренер.

Цей збір пропустить Ростислав Новицький через травму, також у збірну не викликали Артема Ковальова.

"Щодо втрат, у Ростислава Новицького серйозна травма гомілкостопу, він зараз поза грою і, на жаль, не зможе допомогти в наступних матчах. Не зіграє також Артем Ковальов – він поїхав далеко, перейшов у чемпіонат Тайваню і звідти викликати його немає сенсу", – розповів Багатскіс.

Номінально домашній матч проти іспанців "синьо-жовті" проведуть на майданчику "Арена Рига" у столиці Латвії. Поєдинок відбудеться 27 лютого та розпочнеться о 15:00 за київським часом. 2 березня команди знову зіграють між собою вже в іспанському Ов'єдо.

Зазначимо, що до протистояння з іспанцями Україна підходить після двох перемог над збірними Грузії (92:79) та Данії (88:71), здобутими у листопаді 2025 року.

До наступного етапу кваліфікації на ЧС-2027 виходять три кращі команди квартету, де до них приєднаються три команди з групи В (Чорногорія, Греція, Португалія, Румунія). За підсумком другого етапу відбору на чемпіонат світу вийдуть три кращі команди.

Раніше повідомлялося, що збірна України піднялася в рейтингу ФІБА після перших матчів кваліфікації на ЧС-2027.