Клуб МЛС підписав іменитого французького вінгера
ФК Шарлотт
Французький вінгер Ален Сен-Максімен став гравцем ФК Шарлотт.
Про це повідомляє пресслужба американського клубу.
Контракт із 29-річним французом розрахований на три роки – до літа 2029 року. Сен-Максімен перейшов у Шарлотт на правах вільного агента: його контракт із Лансом закінчився у червні поточного року.
Окрім Ланса, раніше Сен-Максімен виступав за такі клуби як Сент-Етьєн, Монако, Ганновер, Бастія, Ніцца, Ньюкасл, Аль-Ахлі, Фенербахче і мексиканська Америка. Відзначився 9 голами в 32 матчах за молодіжні збірні Франції різних вікових категорій. Трансферна вартість вінгера оцінюється в 10 мільйонів євро.
Раніше Ланс підписав атакувального хавбека Торгана Азара, також на правах вільного агента.