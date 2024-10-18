Лень зібрав 9 підбирань за 14 хвилин у грі проти Кліпперс

Українець Олексій Лень набрав 1 очко за Сакраменто у спарингу проти Кліпперс.

Команда з Лос-Анджелеса здобула перемогу з рахунком 113:91.

За "королів" центровий у цьому поєдинку відіграв 14 хвилин. Він показав 0/2 двоочкові та 0/1 триочкові, а також 1/2 з лінії штрафних.

Досвідчений бігмен добре діяв під кошиками, зібравши аж 9 підбирань. Стільки ж за Сакраменто зібрав відскоків і Домантас Сабоніс, але литовець провів на паркеті 27 хвилин.

На рахунку Олексія також 1 блок-шот при 2 втратах. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "-22".

Нагадаємо, чемпіон НБА Бостон Селтікс відрахував українця Дмитра Скапінцева.