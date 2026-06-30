Двох ексгравців НБА звинуватили в махінаціях зі ставками

Колишнім гравцям НБА Маліку Бізлі та Еду Девісу висунули кримінальні звинувачення, пов'язані з махінаціями на азартних ставках.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає федеральна прокуратура Брукліна, перед трьома матчами у 2024 році Бізлі повідомив Девісу про намір навмисно завищити або занизити свої статистичні показники (набрані очки чи підбирання) в обмін на хабар. На той час Бізлі виступав за команду Мілуокі Бакс.

Своєю чергою Девіс передав цю інформацію спільникам, що дозволило їм зробити ставки на сотні тисяч доларів. Більшість із цих прогнозів виявилася виграшними. Усім причетним до схеми особам також висунуто звинувачення.

Прокурори зазначили, що з моменту початку кар'єри в НБА у 2016 році Бізлі заробив десятки мільйонів доларів, проте накопичив багатомільйонні борги через азартні ігри. Бізлі та Девіс добре знайомі між собою, адже грали разом за Міннесоту Тімбервулвз у сезоні-2020/21 і підтримували тісні стосунки.

Адвокат Бізлі Стівен Хейні закликав громадськість не робити передчасних висновків до з'ясування всіх фактів.

Судове засідання у цій справі відбудеться у Брукліні, точну дату наразі не призначено.

Нагадаємо, що напередодні президента турецького клубу Фенербахче Садеттіна Сарана та його брата засудили до двох з половиною років ув'язнення за підбурювання до участі в нелегальних ставках.