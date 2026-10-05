Євроліга планує розширення до 24 команд на тлі переговорів із НБА

Клуби-акціонери Євроліги готуються проголосувати за розширення турніру до 24 учасників із сезону-2027/28.

Про це інформує Eurohoops.

За інформацією джерела, представники 13 клубів-акціонерів зберуться біля озера Комо в Італії. Голосування щодо розширення та восьми нових франшиз заплановане на 6 жовтня.

На ці місця претендують 13 клубів: Црвена Звезда, Дубай, Хапоель Тель-Авів, Лондон Лайонс, Наполі, ПАОК, Париж, Партизан, Рома Максима, Валенсія, Віртус Болонья, Хапоель Єрусалим та Аріс.

Головною темою зустрічі стане власний проєкт розвитку Євроліги. Представники НБА та ФІБА на ній не будуть присутні, хоча пропозицію американської ліги щодо співпраці також обговорять.

За даними джерел видання, пропозиція НБА не передбачає викупу Євроліги, а її нинішні умови поки не виглядають достатніми для домовленості.

Запуск NBA Europe очікується у 2027 році. Чи вдасться сторонам створити спільний турнір, чи в Європі діятимуть дві конкуруючі ліги, наразі невідомо.